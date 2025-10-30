Форма поиска по сайту

03:28

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропорту Домодедово

Фото: depositphotos/Chalabala

Временные ограничения на работу введены в аэропорту Домодедово, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Они необходимы для обеспечения безопасности полетов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.

Также подобные ограничения коснулись воздушной гавани Внуково. Аэропорт приостановил работу в штатном режиме.

Авиагавани временно приостановили работу на фоне сообщений о ликвидации украинских дронов, летевших на столицу. По информации Сергея Собянина, на данный момент было сбито 2 БПЛА.

