Временные ограничения введены в аэропорту Домодедово
Фото: depositphotos/Chalabala
Временные ограничения на работу введены в аэропорту Домодедово, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Они необходимы для обеспечения безопасности полетов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.
Также подобные ограничения коснулись воздушной гавани Внуково. Аэропорт приостановил работу в штатном режиме.
Авиагавани временно приостановили работу на фоне сообщений о ликвидации украинских дронов, летевших на столицу. По информации Сергея Собянина, на данный момент было сбито 2 БПЛА.