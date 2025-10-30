Временные ограничения введены в аэропорту Внуково

Фото: depositphotos/nitinut380

Временные ограничения на работу введены в аэропорту Внуково, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

По его словам, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.

Авиагавань временно приостановила работу на фоне сообщений о ликвидации украинских дронов, летевших в сторону Москвы. По информации Сергея Собянина, на данный момент было сбито 2 БПЛА.

На месте падения обломков работают оперативные службы.