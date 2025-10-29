Все пострадавшие после атаки БПЛА в Красногорске выписаны из больниц Подмосковья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Пятеро пострадавших после атаки беспилотника в Красногорске выписаны из подмосковных больниц. Об этом сообщается в пресс-службе областного Минздрава.

В ведомстве уточнили, что все они успешно завершили лечение.

Атака БПЛА на Красногорск произошла 24 октября. Дрон залетел в квартиру на 14-м этаже дома. Пострадали пять человек, включая ребенка. Взрослых с черепно-мозговыми травмами, переломами и осколочными ранениями доставили в городскую больницу, а ребенка – в Центр имени Рошаля.

Один из пострадавших находился в реанимации. Состояние трех человек оценивалось как удовлетворительное, они были размещены в профильных отделениях.

Глава городского округа Дмитрий Волков заявлял, что потерпевшим помогут с временным жильем и ремонтом. Также они получат от 100 до 500 тысяч рублей в зависимости от тяжести травм, а собственники поврежденных квартир после оценки ущерба – от 100 тысяч до 2 миллионов рублей.

После случившегося было возбуждено уголовное дело о теракте.