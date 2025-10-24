Пострадавшие при атаке БПЛА на Красногорск получат до 500 тыс рублей

Фото: телеграм-канал "Дмитрий Волков глава городского округа Красногорск"

Пострадавшим в результате атаки БПЛА в Красногорске выплатят от 100 до 500 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, для каждого пострадавшего предусмотрены выплаты в зависимости от тяжести травм. Также собственникам трех поврежденных квартир положены выплата в размере 100 тысяч рублей, после оценки ущерба (в зависимости от степени повреждений) – до 2 миллионов рублей от муниципалитета.

Воробьев подчеркнул, что администрация обеспечит людей временным жильем и поможет с ремонтом. Он выразил надежду, что жители как можно скорее смогут вернуться к себе домой.

Губернатор Подмосковья добавил, что сильнее всего в жилом доме № 1 на бульваре Космонавтов повреждены 3 квартиры. Всего пострадали 5 человек, в том числе ребенок. Он отметил, что взрослые находятся в Красногорской городской больнице, а 8-летний мальчик – в ДКЦ имени Л. М. Рошаля.

"Сейчас здоровью 8-летнего Богдана ничего не угрожает, его состояние стабильное. Врачи успешно провели операцию по удалению инородных тел из ран. В палате рядом с мальчиком его бабушка", – заявил Воробьев.

Он уточнил, что в настоящее время альпинисты приступили к демонтажу поврежденных элементов фасада и конструкций в наиболее пострадавших квартирах. Сроки возвращения в них жильцов определят сразу после завершения работ и полной оценки состояния помещений. Кроме того, сотрудники управляющей компании проводят поквартирный обход и принимают заявки от жителей

Воробьев добавил, что жильцы, чьи квартиры не получили повреждений, вернулись домой.

Атака БПЛА на Красногорск произошла 24 октября. Беспилотник влетел в квартиру, которая находится на 14-м этаже дома в ЖК "Изумрудные холмы" на бульваре Космонавтов. После произошедшего прокуратура взяла на контроль соблюдение прав жильцов поврежденного дома и предоставление им необходимой помощи. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о теракте.