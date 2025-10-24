Пострадавший из-за атаки БПЛА мальчик находится в стабильном состоянии

Фото: ТАСС/Екатерина Лука

Пострадавший при атаке беспилотника на дом в Красногорске мальчик находится в стабильном состоянии, сообщила директор Научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля Наталья Шаповаленко.

"Суставы, жизненно важные органы не повреждены, не задеты. Мальчик сейчас в стабильном состоянии, находится в отделении с бабушкой", – рассказала Шаповаленко, отметив, что родственники будут меняться для дежурства.

По ее словам, врачи-травматологи провели мальчику операцию, в ходе которой извлекли из мягких тканей бетонные осколки. Она отметила, что среди извлеченных фрагментов было около пяти крупных и четырех-пяти мелких осколков, которые требовалось обязательно удалить.

Атака БПЛА на Красногорск произошла 24 октября. Дрон залетел в квартиру на 14-м этаже дома. Пострадали пять человек, включая ребенка. Взрослых с черепно-мозговыми травмами, переломами и осколочными ранениями доставили в городскую больницу, а ребенка – в Центр имени Рошаля.

Один из пострадавших находится в реанимации. Состояние трех человек оценивается как удовлетворительное, они находятся в профильных отделениях. Глава городского округа Дмитрий Волков заявлял, что потерпевшим помогут с временным жильем и ремонтом. Также они получат по 300 тысяч рублей, а собственники поврежденных квартир – по 100 тысяч рублей.

После случившегося было возбуждено уголовное дело о теракте.