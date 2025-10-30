Частные жилые дома получили повреждения в Донецке из-за атаки украинского БПЛА

Фото: depositphotos/chikennnsem@gmail.com

Частные жилые дома получили повреждения в результате украинского дрона в Донецке. Об этом сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

По данным ведомства, информация об ударе БПЛА поступила в 21:30 в четверг, 30 октября. Обстрел произошел со стороны Вооруженных формирований Украины (ВФУ).

В результате атаки были повреждены остекление и фасады частных домов в Буденновском районе города. Согласно информации главы Донецка Алексея Кулемзина, никто из местных жителей не пострадал.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о ликвидации 14 украинских дронов над регионами России за три часа. Атака продолжалась с 20:00 до 23:00 в четверг, 30 октября. При этом 5 БПЛА было сбито над территорией Воронежской области и 5 – над Белгородской областью.