Средства ПВО сбили 98 украинских БПЛА над Россией за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО уничтожили 98 украинских БПЛА над регионами России за ночь, сообщает Минобороны.

По данным ведомства, беспилотники были перехвачены в период с 23:00 31 октября до 07:00 1 ноября. 45 БПЛА были перехвачены над территорией Белгородской области, а 11 – над Московским регионом, при этом 6 из них летели на столицу.

По 10 дронов уничтожено над Воронежской и Ростовской областями, 4 – над Тульской областью, по 2 БПЛА – над Липецкой и Рязанской областями. По 1 беспилотнику было сбито над Курской и Калужской областями.

В ночь на 31 октября над регионами России уничтожили 130 украинских БПЛА. Например, 31 дрон был нейтрализован над Курской областью, а еще 21 беспилотник удалось уничтожить над Воронежской областью. В Московском регионе был перехвачен 1 дрон.

