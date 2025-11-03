График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Новости

Новости

03 ноября, 07:49

Происшествия

Дежурные силы ПВО ликвидировали 64 украинских БПЛА над регионами РФ минувшей ночью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 64 украинских дрона над регионами России в ночь на понедельник, 3 ноября. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, из них 29 БПЛА было сбито над Ростовской областью, 29 – над территорией Саратовской области, 4 – в небе над Волгоградской областью, 1 дрон – над территорией Белгородской области и 1 БПЛА – над территорией Ставропольского края.

Ранее губернатор Ростовсклй области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО ликвидировали несколько БПЛА над территорией пяти районов региона. Дроны были сбиты в Кашарском, Боковском, Чертковском, Миллеровском и Дубовском районах. Согласно данным Слюсаря, никто из местных жителей не пострадал.

Также силы ПВО ликвидировали 22 украинских дрона над тремя приграничными регионами России за 5 часов. Атака продолжалась с 15:00 до 20:00 в воскресенье, 2 ноября.

