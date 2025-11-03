График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

03 ноября, 22:33

Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда

Фото: depositphotos/Chalabala

Временный запрет на прием и отправку самолетов введен в аэропорту Волгограда. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", – сказал представитель Росавиации.

До этого аналогичные меры применялись в аэропорту Шереметьево. Ограничения на прием и отправку самолетов вводились также для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Позже все ограничения оказались сняты, а воздушные гавани восстановили свою работу в прежнем режиме.

