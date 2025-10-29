Форма поиска по сайту

03:21

Транспорт

Сняты временные ограничения в аэропорту Шереметьево

Фото: depositphotos/dell640

Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов. В период действия ограничений на запасной аэродром улетел один самолет, следовавший в Шереметьево.

Кореняко подчеркнул, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Шереметьево приостановил свою работу на фоне сообщений о ликвидации украинских дронов, следовавших в сторону Москвы. По информации Сергея Собянина, всего на данный момент было сбито 3 БПЛА.

