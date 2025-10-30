30 октября, 05:09Транспорт
Временные ограничения сняты в аэропортах Внуково и Домодедово
Фото: depositphotos/Shebeko
Временные ограничения сняты в аэропортах Внуково и Домодедово, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
По его словам, ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорты восстановили прием и выпуск самолетов.
Авиагавани временно приостанавливали работу на фоне сообщений о ликвидации украинских дронов, летевших на столицу.
По информации Сергея Собянина, на данный момент было сбито 6 БПЛА.