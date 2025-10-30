Фото: depositphotos/Shebeko

Временные ограничения сняты в аэропортах Внуково и Домодедово, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорты восстановили прием и выпуск самолетов.

Авиагавани временно приостанавливали работу на фоне сообщений о ликвидации украинских дронов, летевших на столицу.

По информации Сергея Собянина, на данный момент было сбито 6 БПЛА.