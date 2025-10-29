Крыша аэропорта на Ямайке обрушилась из-за урагана "Мелисса"

Фото: tmz.com

Международный аэропорт имени Сангстера на Ямайке получил повреждения из-за урагана "Мелисса". В здании обвалилась крыша, сообщает портал TMZ со ссылкой на соответствующее видео.

"На видео можно увидеть, как крыша аэропорта полностью обвалилась, вода заливает терминал, затапливая пространство, где семьи раньше собирались для посадки на вылеты", – говорится в сообщении.

Аэропорт ранее предупреждал в своем канале в соцсети Х, что будет закрыт из-за урагана.

По данным издания Jamaica Observer, стихия привела к отключению электричества у 500 тысяч человек. Также "Мелисса" нанесла серьезный урон в городе Монтего-Бей, подтопив несколько улиц и повалив деревья. По данным СМИ, премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс намерен посетить места, где навредил ураган.

Его зафиксировали в районе Ямайки 28 октября, когда скорость ветра уже составляла 78 метров в секунду. Он обрушился на королевство и Кубу. В связи с этим там была проведена эвакуация.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил, что "Мелисса" принесла на Кубу масштабные разрушения. Он призвал граждан быть бдительными и оставаться в укрытиях. Также глава государства пообещал, что специалисты приступят к восстановительным работам, когда наладится погода.

К 29 октября ураган достиг максимальной за 90 лет мощности. Стихия повторила рекорд урагана "Дня труда", поразившего Флориду в 1935 году. Скорость ветра в тот момент приближалась к 300 километрам в час.

