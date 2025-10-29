Президент Кубы сообщил о масштабных разрушениях из-за урагана "Мелисса"

Фото: ТАСС/POOL/Сергей Бобылев

Масштабные разрушения наблюдаются на Кубе из-за урагана "Мелисса". Об этом заявил президент страны Мигель Диас-Канель в соцсети X.

"Раннее утро выдалось очень тяжелым. Масштабные разрушения, и ураган "Мелисса" все еще бушует над территорией Кубы", – написал он.

Диас-Канель призвал граждан быть бдительными и оставаться в укрытиях. Он пообещал, что при налаживании погоды специалисты начнут восстановление.

В свою очередь, Национальный центр США по наблюдению за ураганами сообщил в соцсети X, что ураган продолжает движение над восточной частью Кубы и в скором времени выйдет в юго-западную часть Атлантического океана. В организации добавили, что вместе с "Мелиссой" идут разрушительные ветры, проливные дожди и опасный шторм.

Ураган "Мелисса" был зафиксирован в районе Ямайки 28 октября, когда скорость ветра составляла 78 метров в секунду. Он должен был принести ветры с дождями, а также стать причиной наводнений. В связи с этим на Ямайке и востоке Кубы была проведена эвакуация.

По данным министерства здравоохранения и благополучия Ямайки, погибли как минимум три человека. Кроме того, была полностью закрыта воздушная диспетчерская зона страны. Жителям советовали не выходить из убежищ.

К 29 октября ураган достиг максимальной за 90 лет мощности. Стихия повторила рекорд урагана "Дня труда", поразившего Флориду в 1935 году. Скорость ветра в тот момент приближалась к 300 километрам в час.

