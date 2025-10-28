Работа аэропортов на Каймановых островах восстановлена после урагана "Мелисса"

Фото: depositphotos/Feverpitch

Аэропорты Каймановых Островов возобновили работу, которая была прервана ураганом "Мелисса" в Карибском море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на справочную службу аэропорта Джорджтауна.

По информации собеседника агентства, уже были отправлены самолеты в Майами, Детройт и на остров Малый Кайман.

При этом над Ямайкой полеты по-прежнему не осуществляются. Аэропорт столицы страны Кингстона был закрыт ориентировочно до 17:00 по всемирному времени (20:00 по московскому времени) среды, 29 октября.

Ранее синоптики сообщили, что на Ямайку обрушился ураган "Мелисса". Его скорость ветра прогнозируется 60 метров в секунду, а порывы – 72 метра в секунду.

Согласно данным министерства здравоохранения и благополучия страны, из-за сильного ветра погибли минимум три человека. Воздушная диспетчерская зона Ямайки была полностью закрыта.