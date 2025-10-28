Гидрометцентр: ураган "Мелисса" не ослабнет серьезным образом в ближайшие часы

Фото: ТАСС/EPA/Orlando Barria

Ураган "Мелисса" на Ямайке не ослабнет серьезным образом в ближайшие часы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

"Сегодня в 06:00 по московскому времени в зоне урагана фиксировался ветер со скоростью 75 метров в секунду и порывами до 82 метров в секунду, в среду, 29 октября, в 03:00 по московскому времени скорость ветра прогнозируется 60 метров в секунду, а порывы – 72 метра в секунду", – сказал собеседник агентства.

По данным министерства здравоохранения и благополучия Ямайки, из-за урагана погибли минимум три человека. Авиационное сообщение со страной, а также с Каймановыми островами прекращено, а воздушная диспетчерская зона закрыта.

К настоящему моменту ураган обрушился на юго-запад Ямайки. Метеорологи призывают местных жителей не покидать укрытия.

"Одно из самых сильных обрушений урагана в Атлантическом бассейне за все время наблюдений", – говорится в сообщении Национального центра по наблюдению за ураганами (NHC) США.

Как сообщалось ранее, шторм двигался к Ямайке со скоростью 4 километра в час. Из-за непогоды на острове началась эвакуация, также население эвакуировали и с востока Кубы.

По данным ЮНИСЕФ, под угрозой оказались в том числе Гаити и Доминиканская Республика. Кроме того, в зону риска попали по меньшей мере 1,6 миллиона детей.