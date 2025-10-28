До 78 м/с выросла скорость ветра в эпицентре урагана "Мелисса" у Ямайки

Фото: ТАСС/AP/Matias Delacroix

Скорость ветра в эпицентре урагана "Мелисса", который зафиксирован в районе Ямайки, выросла до 78 метров в секунду, сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

В настоящий момент шторм наблюдается в 240 километрах к юго-западу от столицы Ямайки Кингстона и продолжает двигаться к острову со скоростью 4 километра в час. Ожидается, что "Мелисса" 28 октября принесет опасные ветры с дождями и станет причиной наводнений.

Из-за непогоды на острове началась эвакуация, население эвакуируют и с востока Кубы. По данным ЮНИСЕФ, под угрозой также оказались Гаити и Доминиканская Республика. Кроме того, в зоне риска оказались по меньшей мере 1,6 миллиона детей, уточнили в организации.

Ранее в сентябре в Юго-Восточной Азии бушевал тайфун "Рагаса". Ураган вызвал масштабные разрушения, обрушившись на Филиппины, Тайвань, Гонконг и Китай. В частности, в Гонконге скорость ветра достигала 118 километров в час. Из-за стихии пострадали свыше 200 человек, еще не менее 28 погибли.

