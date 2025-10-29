Ураган "Мелисса" усилился до четвертой категории

Фото: depositphotos/vitaliy_sokol

Ураган "Мелисса", успевший ослабнуть до третьей категории по шкале Саффира – Симпсона, вернулся к четвертому классу. Об этом сообщается на сайте Национального центра по наблюдению за ураганами США (NHC).

Усиление ранга ученые зафиксировали по мере приближения урагана к восточной части Кубы. В связи с этим жителям, проживающим там, а также на Ямайке, рекомендовали не выходить из убежищ.

В свою очередь, живущих на Багамских островах призвали подготовиться к надвигающейся опасности.

Ураган "Мелисса" был зафиксирован в районе Ямайки 28 октября. Тогда скорость ветра в его эпицентре достигала 78 метров в секунду. Прогнозировалось, что он принесет опасные ветры с дождями и станет причиной наводнений.

Из-за непогоды на Ямайке и востоке Кубы была проведена эвакуация. Под угрозой также оказались Гаити и Доминиканская Республика.

По данным министерства здравоохранения и благополучия Ямайки, из-за сильного ветра погибли минимум три человека. Воздушная диспетчерская зона страны полностью закрыта.

