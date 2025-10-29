Ураган "Мелисса" достиг максимальной за 90 лет мощности

Фото: ТАСС/EPA/Rudolph Brown

Ураган "Мелисса", который обрушился на Ямайку и Кубу, был признан самым сильным за последние 90 лет среди тех, что достигали суши, сообщает агентство France Presse со ссылкой на анализ метеоданных.

В публикации отмечается, что стихия повторила рекорд урагана "Дня труда", поразившего Флориду в 1935 году. Скорость ветра в тот момент приближалась к 300 километрам в час.

По данным Национального центра США по наблюдению за ураганами (NHC), "Мелисса", успевшая ослабнуть до третьей категории по шкале Саффира – Симпсона, стремительно набрала силу до четвертой по мере приближения к Кубе.

В NHC добавили, что ураган достиг провинции Сантьяго-де-Куба. На момент выхода на сушу максимальная скорость ветра составляла около 195 километров в час.

Ураган "Мелисса" зафиксировали в районе Ямайки 28 октября, когда скорость ветра составляла 78 метров в секунду. Он должен был принести ветры с дождями, а также стать причиной наводнений. В связи с этим на Ямайке и востоке Кубы была проведена эвакуация.

По данным министерства здравоохранения и благополучия Ямайки, погибли минимум три человека. Кроме того, была полностью закрыта воздушная диспетчерская зона страны. Жителям советовали не выходить из убежищ.