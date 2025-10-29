Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября, 16:05

Происшествия

Ураган "Мелисса" достиг максимальной за 90 лет мощности

Фото: ТАСС/EPA/Rudolph Brown

Ураган "Мелисса", который обрушился на Ямайку и Кубу, был признан самым сильным за последние 90 лет среди тех, что достигали суши, сообщает агентство France Presse со ссылкой на анализ метеоданных.

В публикации отмечается, что стихия повторила рекорд урагана "Дня труда", поразившего Флориду в 1935 году. Скорость ветра в тот момент приближалась к 300 километрам в час.

По данным Национального центра США по наблюдению за ураганами (NHC), "Мелисса", успевшая ослабнуть до третьей категории по шкале Саффира – Симпсона, стремительно набрала силу до четвертой по мере приближения к Кубе.

В NHC добавили, что ураган достиг провинции Сантьяго-де-Куба. На момент выхода на сушу максимальная скорость ветра составляла около 195 километров в час.

Ураган "Мелисса" зафиксировали в районе Ямайки 28 октября, когда скорость ветра составляла 78 метров в секунду. Он должен был принести ветры с дождями, а также стать причиной наводнений. В связи с этим на Ямайке и востоке Кубы была проведена эвакуация.

По данным министерства здравоохранения и благополучия Ямайки, погибли минимум три человека. Кроме того, была полностью закрыта воздушная диспетчерская зона страны. Жителям советовали не выходить из убежищ.

Российские туристы на Кубе не пострадали от урагана "Мелисса"

Читайте также


происшествияпогодаза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика