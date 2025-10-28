Сильные осадки и тропические ураганы ожидаются на Дальнем Востоке

Фото: 123RF.com/dteurope

Интенсивные осадки и тропический ураган ожидаются в ближайшие дни в регионах Дальнего Востока, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Синоптик уточнил, что на Курильских островах прогнозируется сильный дождь и ветер со скоростью 33–35 метров в секунду, а на юге Камчатского края ожидается сильный мокрый снег. Там скорость ветра будет варьироваться от 38 до 43 метров в секунду.

"В тропических циклонах бывают такие скорости ветра, то есть это ураган такой же, как в тропиках", – цитирует Вильфанда ТАСС.

Кроме того, осадки и гололед ожидают жителей Хабаровского края и Сахалина. При этом скорость ветра на территории последнего региона будет достигать 25 метров в секунду. В связи с непогодой на Дальнем Востоке возрастает вероятность перебоев в подаче электроэнергии, предупредил синоптик.

Вместе с тем вплоть до конца суток 28 октября сильные ливни с грозой и ветром до 23–25 метров в секунду ожидаются в Краснодарском крае и на Северном Кавказе. На реках возле Черноморского побережья не исключен подъем воды до неблагоприятных отметок и выше.

Всего за 12 часов на юге европейской части России выпадет 60–100 миллиметров осадков. Также есть опасность формирования смерчей над морем, резюмировал специалист.

Ранее в Центральном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказывали, что климат Москвы и регионов Центральной России к концу века приблизится к субтропическим и тропическим условиям. Это произойдет из-за глобального роста температуры.

Например, за последние 10 лет осенью в столице уже можно было наблюдать значительные контрасты осадков и температурного режима. Также участились случаи с засушливыми и дождливыми периодами в сентябре.

