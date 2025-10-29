"Роскосмос" показал прохождение урагана "Мелисса"

Спутники "Роскосмоса" зафиксировали прохождение урагана "Мелисса" над Карибским бассейном. Видео опубликовано в телеграм-канале госкорпорации.

На кадрах ролика видно, как шторм проходит через Ямайку и восточную часть Кубы.

Ураган зафиксировали в районе Ямайки 28 октября, когда скорость ветра уже составляла 78 метров в секунду. Он обрушился на королевство и Кубу, вызвав масштабные разрушения.

Жителей Багамских островов также призвали подготовиться к надвигающейся опасности.

Шторм, обрушившийся на страны Карибского бассейна, признали самым сильным за последние 90 лет среди тех, что достигали суши. "Мелисса" повторила рекорд урагана "Дня труда", который поразил Флориду в 1935 году. Тогда скорость ветра приближалась к 300 километрам в час.