Очевидцы рассказали о разрушениях в эпицентре урагана "Мелисса" на Ямайке

Ураган "Мелисса" достиг территории Кубы, сообщили СМИ. Ранее стихия обрушилась на Ямайку и Доминиканскую Республику, из-за чего погибли не менее семи человек и разрушены десятки зданий. Все подробности – в материале Москвы 24.

Хроника усиления

Фото: AP Photo/Invision/Ricardo Hernandez

Тропический шторм "Мелисса" сформировался в Атлантическом океане 21 октября, сообщали в Национальном центре США по наблюдению за ураганами. К 25 октября он трансформировался в ураган первой категории по шкале Саффира-Симпсона, 27-го числа – наивысшей – пятой. По данным американских специалистов, скорость ветра в эпицентре достигала 82 метров в секунду (295 километров в час). Издание The Washington Post сравнило "Мелиссу" с ураганом "Катрина", который пришел в США в 2005 году и стал одним из самых разрушительных в истории страны.

В Доминиканской Республике из-за последствий стихии без воды остались около 1,27 миллиона человек. Кроме того, "Мелисса" повредила более 750 домов, из-за чего свое жилье были вынуждены оставить порядка четырех тысяч человек, рассказал телеканал CBC со ссылкой на власти страны. Также из-за наводнения был отрезан доступ не менее чем к 48 населенным пунктам. По данным Associated Press на 29 октября, один человек погиб и еще один пропал без вести.

Достигла "Мелисса" и территории Гаити. По данным СМИ, стихия уничтожила посевы сельхозкультур, что усилило и без того серьезную проблему голода в республике. Также ураган спровоцировал оползни. В результате погибли не менее трех жителей страны, отметили власти.

Наиболее сильный удар пришелся на Ямайку: власти объявили общенациональную эвакуацию и ввели режим зоны бедствия. По последним данным, на острове погибли три человека, еще 15 пострадали. Без электричества остались примерно 540 тысяч домов (77% потребителей), а уровень интернет-соединения упал до 42%. Аэропорт Кингстона и воздушное пространство над островом были закрыты. Местные власти предупредили, что наводнения могут привести к перемещению крокодилов в жилые районы.

К 29 октября ураган ослаб до третьей-четвертой категории и достиг побережья Кубы. Президент страны Мигель Диас-Канель сообщил о превентивной эвакуации 735 тысяч человек. Кроме того, около тысячи гражданских сотрудников, подрядчиков и членов их семей заранее были вывезены в США с американской военно-морской базы Гуантанамо на Кубе, рассказала газета The New York Times.

По данным Детского фонда ООН, ситуация поставила под угрозу жизни и здоровье не менее 1,6 миллиона детей, проживающих в странах Карибского бассейна. Для оказания помощи всему местному населению Всемирная организация здравоохранения начала подготовку к развертыванию сил в регионе.

"Дополнительные запасы основных лекарственных средств, медицинских принадлежностей, средств, необходимых для обеспечения водоснабжения хранятся в Региональном стратегическом резерве Панамериканской организации здравоохранения в Панаме", – сообщается на сайте организации.

Кроме того, Всемирная продовольственная программа ООН координирует поставки гуманитарной помощи Ямайке из Барбадоса, рассказал на брифинге официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик. По его словам, аналогичные меры могут быть приняты по отношению к Кубе и Гаити.

"Целых домов не осталось"

Фото: AP Photo/Invision/Matias Delacroix

Россиян среди пострадавших от последствий урагана "Мелисса" на Ямайке нет. Об этом сообщил РИА Новости 29 октября пресс-секретарь посольства РФ в стране Константин Пашуто.





Константин Пашуто пресс-секретарь посольства РФ в Ямайке Ямайские чиновники официально сообщили о трех местных жителях, погибших в ходе подготовительных мероприятий к урагану "Мелисса", более точная цифра жертв стихийного бедствия станет известна в ближайшие дни. Информации о пострадавших среди российских граждан нет.

По информации ведомства, в Ямайке в настоящее время находится около сотни россиян, которые здесь живут и работают. Сколько на острове туристов, неизвестно из-за отсутствия прямого авиасообщения с РФ, подчеркнули там.

Денис, который живет в Ямайке уже четыре года, рассказал телеграм-каналу SHOT, что больше всего пострадала сельскохозяйственная и туристическая инфраструктура.

"Беда этого урагана в том, что он очень медленный. Обычно ураганы пролетают моментально и оставляют разрушение. Этот ураган, он прямо терзает Ямайку. Ураган прошелся по району, где расположено сельское хозяйство всего острова, всего государства. И оно по факту будет уничтожено полностью. Все, что попало в эпицентр, все затопило, все снесло. Там не осталось практически домов целых, от слова совсем", – сказал Денис.





Денис россиянин, проживающий на Ямайке Все выглядит ужасно. Он пошел по левой части острова, а левая часть острова – это Негрил, самое туристическое место в стране. То есть 80% всех туристов Ямайки живут в Негриле. А в Сент-Кэттерин снесло больницу, от нее остались только стены. Сейчас ураган будет выходить обратно в море и набирать свою силу. Естественно, своим хвостом будет добирать все, что не успел снести. "Мелисса" больших размеров. Он больше, чем весь остров в несколько раз. Поэтому весь остров попал в этот эпицентр.

Судя по чатам живущих в Ямайке россиян в соцсетях, они начали подготовку к удару стихии заранее: сделали запасы еды, воды, лекарств и солнечных батарей. Некоторые также подготовили свистки, которые могут помочь в случае попадания под завалы.

В одном из чатов россияне поделились кадрами своих убежищ, где видны заколоченные окна и подпертые двери. При этом кто-то пытался защитить свои автомобили, в частности, положив кусок поролона на лобовое стекло и обтянув скотчем, а также подперев колеса блоками.

"Реально, этот ураган невменяемый. Дует куда хочет", – написал один из участников чата.

Посольства РФ в других странах, которые задел ураган, также не сообщали о пострадавших соотечественниках. Кроме того, туроператоры не получали жалоб от путешественников из РФ, отдыхающих на Кубе, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).





из сообщения АТОР "Мелисса" не задела популярные у россиян пляжные курорты Кубы, в том числе Варадеро, который находится на севере страны в значительном удалении от зоны прохождения урагана. <...> Туроператоры не получали жалоб от туристов, отдыхающих сейчас в Варадеро, Кайо-Коко и на других популярных курортах. Туристов не эвакуировали из отелей.

Отмен бронирований путешествий на Кубу и другие популярные в карибском регионе направления также не наблюдается, сообщили в Российском союзе туриндустрии.

