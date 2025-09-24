Российская туристка сравнила супертайфун "Рагаса" с погодой в Томске

Супертайфун "Рагаса" обрушился на страны Азии. В частности, жертвы и пострадавшие есть в Гонконге, Вьетнаме, на Филиппинах и Тайване, а теперь стихия движется в сторону других государств. Все подробности – в материале Москвы 24.
Десятки жертв
Супертайфун "Рагаса" сформировался 18 сентября и двинулся на страны Юго-Восточной Азии. Скорость ветра в его эпицентре, по данным зарубежных СМИ, достигала 265 километров в час.
В частности, под удар попали Филиппины 22 сентября. Всего в республике, по последним данным, от удара стихии пострадали около 692 тысяч человек. Также власти проверяют информацию о четырех погибших. Кроме того, повреждения получили десятки домов, рассказали местные СМИ.
Удар пришелся и на Тайвань. По данным СМИ, в уезде Хуалянь прорвалась грязевая плотина, что привело к гибели как минимум 14 человек. Еще десятки числятся пропавшими без вести: точное количество не могут установить, пока продолжается обход домов. Также на Тайване мощный селевой поток обрушился на поселок Гуанфу, улицы которого оказались покрыты толстым слоем грязи и мусора. Власти эвакуировали из опасных районов более трех тысяч человек.
Тайфун добрался и до Гонконга, где власти подготовили 49 убежищ в разных районах мегаполиса. На данный момент пострадавшими числятся 82 человека – 47 мужчин и 35 женщин, уточнили в правительстве специального административного района КНР. Среди них – семья, которая пошла на волнорез после объявления предупреждения о приближении тайфуна. В итоге волны смыли женщину и ее пятилетнего сына в море, после чего за ними в воду бросился 40-летний глава семейства. Их удалось спасти, после чего мать и ребенка доставили в реанимацию, рассказали в местном департаменте пожарной охраны. Кроме того, в экстренные службы сообщили о более чем 100 поваленных деревьях и рекламных конструкциях.
Также власти объявляли о временном закрытии международного аэропорта Гонконга. По данным властей, из-за сбоев пострадали порядка 140 тысяч пассажиров. В настоящее время воздушная гавань постепенно восстанавливает свою работу. Утром 24 сентября метеорологическая обсерватория Гонконга понизила уровень угрозы с наивысшего, десятого до восьмого. Таким образом, строгая рекомендация не покидать помещения отменена, однако жителям посоветовали сохранять бдительность.
К вечеру 24 сентября по местному времени тайфун достиг туристического острова Хайлин в китайской провинции Гуандун, рассказали в Национальном метеорологическом центре страны. По данным специалистов, к моменту выхода на сушу максимальная скорость ветра достигла 40 метров в секунду.
Власти провинции, ожидая удара стихии, заранее объявили наивысший уровень экстренного реагирования. Из-за угрозы в более чем 10 крупных городах, включая Гуанчжоу и Шэньчжэнь, была полностью остановлена работа общественного транспорта и промышленных предприятий. Также временно прекращены занятия в учебных заведениях. Всего было эвакуировано более 1,44 миллиона человек, сообщали местные власти.
"Многие напуганы"
Информация о пострадавших в Гонконге россиянах не поступала. Об этом ТАСС сообщил генеральный консул РФ в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов.
"Продолжаем внимательно следить за развитием ситуации и находимся на связи с местными властями", – сказал он.
Представительства РФ в других странах Юго-Восточной Азии, которые оказались под ударом стихии, также не сообщали о пострадавших россиянах.
При этом у некоторых граждан возникли проблемы с возвращением домой. Юлия и Дмитрий из Томска рассказали порталу NGS.70, что жизнь в Гонконге остановилась на пару дней. По словам девушки, 23 сентября город начал готовиться к удару стихии: были отменены экскурсии, закрыты парки, магазины и школы, а жители стали укреплять витрины. Туристам же пришлось продлевать бронь в отеле.
Местные жители рассказали корреспонденту "МИР 24", что для защиты своего имущества укрепили окна и двери, а также выкладывали мешки с песком. Также многие решили пополнить запасы продовольствия.
"Лично я не очень волнуюсь, поэтому купил немного больше обычного. Но вижу, что многие напуганы. Вчера столько было людей на рынке, как будто скоро Новый год. Очереди были и у овощных, и у мясных прилавков", – отметил житель Гонконга Цэ.
Житель Филиппин Эдуардо Пуно, в свою очередь, сказал журналистам, что удар стихии начался с очень сильного дождя.
"Вода быстро начала подниматься. Мой магазин полностью затопило", – поделился очевидец.
На Тайване же местные жители рассказали телеканалу, что едва успели спастись от стихии.
А вот на погоду в России и конкретно на Дальнем Востоке тайфун никак не повлияет, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ. По словам синоптиков, стихия движется в западном направлении и затронет только территории Китая и стран Индокитая.