Российская туристка сравнила супертайфун "Рагаса" с погодой в Томске

Супертайфун "Рагаса" обрушился на страны Азии. В частности, жертвы и пострадавшие есть в Гонконге, Вьетнаме, на Филиппинах и Тайване, а теперь стихия движется в сторону других государств. Все подробности – в материале Москвы 24.

Десятки жертв

Фото: AP Photo/Chan Long Hei

Супертайфун "Рагаса" сформировался 18 сентября и двинулся на страны Юго-Восточной Азии. Скорость ветра в его эпицентре, по данным зарубежных СМИ, достигала 265 километров в час.

В частности, под удар попали Филиппины 22 сентября. Всего в республике, по последним данным, от удара стихии пострадали около 692 тысяч человек. Также власти проверяют информацию о четырех погибших. Кроме того, повреждения получили десятки домов, рассказали местные СМИ.

Удар пришелся и на Тайвань. По данным СМИ, в уезде Хуалянь прорвалась грязевая плотина, что привело к гибели как минимум 14 человек. Еще десятки числятся пропавшими без вести: точное количество не могут установить, пока продолжается обход домов. Также на Тайване мощный селевой поток обрушился на поселок Гуанфу, улицы которого оказались покрыты толстым слоем грязи и мусора. Власти эвакуировали из опасных районов более трех тысяч человек.

Тайфун добрался и до Гонконга, где власти подготовили 49 убежищ в разных районах мегаполиса. На данный момент пострадавшими числятся 82 человека – 47 мужчин и 35 женщин, уточнили в правительстве специального административного района КНР. Среди них – семья, которая пошла на волнорез после объявления предупреждения о приближении тайфуна. В итоге волны смыли женщину и ее пятилетнего сына в море, после чего за ними в воду бросился 40-летний глава семейства. Их удалось спасти, после чего мать и ребенка доставили в реанимацию, рассказали в местном департаменте пожарной охраны. Кроме того, в экстренные службы сообщили о более чем 100 поваленных деревьях и рекламных конструкциях.

Также власти объявляли о временном закрытии международного аэропорта Гонконга. По данным властей, из-за сбоев пострадали порядка 140 тысяч пассажиров. В настоящее время воздушная гавань постепенно восстанавливает свою работу. Утром 24 сентября метеорологическая обсерватория Гонконга понизила уровень угрозы с наивысшего, десятого до восьмого. Таким образом, строгая рекомендация не покидать помещения отменена, однако жителям посоветовали сохранять бдительность.

К вечеру 24 сентября по местному времени тайфун достиг туристического острова Хайлин в китайской провинции Гуандун, рассказали в Национальном метеорологическом центре страны. По данным специалистов, к моменту выхода на сушу максимальная скорость ветра достигла 40 метров в секунду.

Власти провинции, ожидая удара стихии, заранее объявили наивысший уровень экстренного реагирования. Из-за угрозы в более чем 10 крупных городах, включая Гуанчжоу и Шэньчжэнь, была полностью остановлена работа общественного транспорта и промышленных предприятий. Также временно прекращены занятия в учебных заведениях. Всего было эвакуировано более 1,44 миллиона человек, сообщали местные власти.

"Многие напуганы"

Фото: AP Photo/Chan Long Hei

Информация о пострадавших в Гонконге россиянах не поступала. Об этом ТАСС сообщил генеральный консул РФ в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов.

"Продолжаем внимательно следить за развитием ситуации и находимся на связи с местными властями", – сказал он.





Анатолий Каргаполов генеральный консул РФ в Гонконге и Макао Рекомендуем гражданам России соблюдать меры предосторожности, следить за объявлениями местных властей и, при необходимости, обращаться в генконсульство по экстренным вопросам.

Представительства РФ в других странах Юго-Восточной Азии, которые оказались под ударом стихии, также не сообщали о пострадавших россиянах.

При этом у некоторых граждан возникли проблемы с возвращением домой. Юлия и Дмитрий из Томска рассказали порталу NGS.70, что жизнь в Гонконге остановилась на пару дней. По словам девушки, 23 сентября город начал готовиться к удару стихии: были отменены экскурсии, закрыты парки, магазины и школы, а жители стали укреплять витрины. Туристам же пришлось продлевать бронь в отеле.



(в отеле. – Прим. ред.) окна поразбивало. Слава богу, не в нашем номере. Кружки попадали, двери всю ночь хлопали. Страшновато, конечно, но летающих машин и деревьев не было.

Юлия российская туристка

Местные жители рассказали корреспонденту "МИР 24", что для защиты своего имущества укрепили окна и двери, а также выкладывали мешки с песком. Также многие решили пополнить запасы продовольствия.

"Лично я не очень волнуюсь, поэтому купил немного больше обычного. Но вижу, что многие напуганы. Вчера столько было людей на рынке, как будто скоро Новый год. Очереди были и у овощных, и у мясных прилавков", – отметил житель Гонконга Цэ.

Житель Филиппин Эдуардо Пуно, в свою очередь, сказал журналистам, что удар стихии начался с очень сильного дождя.

"Вода быстро начала подниматься. Мой магазин полностью затопило", – поделился очевидец.

На Тайване же местные жители рассказали телеканалу, что едва успели спастись от стихии.





жительница Тайваня Никто не ожидал, что это будет так серьезно, даже если ты убежишь, ты не сможешь убежать вовремя.

А вот на погоду в России и конкретно на Дальнем Востоке тайфун никак не повлияет, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ. По словам синоптиков, стихия движется в западном направлении и затронет только территории Китая и стран Индокитая.

