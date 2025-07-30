Что известно о мощном землетрясении на Камчатке

Мощнейшее землетрясение произошло у берегов Камчатки: магнитуда подземных толчков достигала 8,8 балла. В результате сейсмической активности у берегов полуострова фиксировались волны высотой 3–4 метра. Подробнее о происшествии – в материале Москвы 24.

Землетрясение и цунами

Фото: телеграм-канал "Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН"

Сильнейшее землетрясение произошло в Камчатском крае в среду, 30 июля, около полудня по местному времени (03:00 по московскому). По данным сейсмологов, эпицентр толчков находился в 161 километре от Петропавловска-Камчатского на глубине 32 километров.

Изначально магнитуда оценивалась в 7,5 балла, но позже, по разным оценкам, достигла 8,7–8,8. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года, заявил директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН (ИТПЗ РАН) Петр Шебалин.





Петр Шебалин директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Это очень сильное землетрясение. Землетрясения такой силы не было на Камчатке с 1952 года, и вообще, в регионе последний раз землетрясение такой силы было в Японии в 2011 году, тогда была магнитуда 9, сейчас чуть меньше – 8,8.

Помимо основного сейсмособытия, жители Камчатки ощутили еще 30 подземных толчков интенсивностью 2–5 баллов.

В городе сразу ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС), несколько зданий получили повреждения – в частности, обрушилась стена в детском саду в Петропавловске-Камчатском, а в здании местного аэропорта были выявлены повреждения отделки, в том числе декоративных потолочных панелей. При этом, несмотря на стихию, аэропорт работает в штатном режиме и выполняет рейсы по расписанию.

В результате землетрясения также несколько человек получили травмы, однако глава Минздрава Камчатского края Олег Мельников сообщил, что все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. При этом никто из туристов, находившихся во время происшествия в регионе, не пострадал, заявили в пресс-службе Российского союза туриндустрии. В ведомстве уточнили, что в данный момент на Камчатке находится около 7–8 тысяч путешественников.



Москвичи оказались среди туристов на Камчатке, где произошло мощное землетрясение

Подземные толчки также привели к формированию цунами: волны высотой 3–4 метра фиксировались в Елизовском районе региона. При этом максимальная высота в ближайших к эпицентру прибрежных зонах могла достигать 10–15 метров.

Вода обрушилась и на прибрежную зону Северо-Курильского района Сахалинской области. Как сообщил "Интерфаксу" его глава Александр Овсянников, всего регион накрыло четыре волны, из-за которых оказались затопленными порт Северо-Курильска, рыбопромышленное предприятие "Алаид", а также палаточный лагерь Русского географического общества. В связи с землетрясением и цунами в Северо-Курильском районе также ввели режим ЧС.

Более того, цунами затронуло не только российское побережье. Угрозу в связи с возможной серией волн объявили по всему восточному побережью Японии, Чили, Эквадора, Перу, Мексики и Китая. А до побережья американского штата Гавайи цунами уже добралось – власти призвали принять экстренные меры для защиты людей и имущества.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что на Камчатке своевременно сработали все системы оповещения, а технологическая подготовленность показала себя на высоком уровне.

"По цунами была организована эвакуация людей из тех регионов, откуда нужно было их эвакуировать, из тех местностей. В целом и сейсмоустойчивость зданий тоже себя оправдала, поэтому, слава богу, нет никаких жертв", – отметил он.

"Только мы вышли на улицу, началась жесть"

Фото: Москва 24

Подземные толчки во время землетрясения на Камчатке были настолько сильными, что заставили "дома, гаражи, фонарный столб танцевать". Об этом Москве 24 рассказал местный житель Александр Гогулин. Его землетрясение застало во время работы в офисе.

"В 10:20 примерно началась небольшая вибрация, потом произошел сильный толчок. Мы начали выходить из кабинета и кричать коллегам: "Землетрясение, всем на выход!" В этот момент толчки начали учащаться, и, как только мы все вышли на улицу, началась жесть", – рассказал Гогулин.





Александр Гогулин очевидец землетрясения Земля из-под ног словно выходить начала. Через мгновение толчки стали еще сильнее, и все вокруг – дома, гаражи, столб фонарный – будто стали танцевать в едином порыве. В один момент я подумал, что стекла начнут лопаться и полетят со всех сторон. Землетрясение длилось больше минуты.

По словам очевидца, за короткий промежуток времени офис внутри оказался разгромленным. При этом вскоре после первой началась вторая волна толчков, и в городе заработала сирена, предупреждающая о цунами.

За работой землетрясение застигло и врачей. В Сети распространилось видео с онкологами местной больницы, которые не прервали операцию во время сильнейших подземных толчков. Губернатор региона Владимир Солодов заявил, что медики будут представлены к государственным наградам.



Врачи в Камчатском онкодиспансере не прервали операцию во время землетрясения

Очевидицей землетрясения на Камчатке стала и телеведущая Юлия Барановская вместе со своими детьми. Она рассказала в телеграм-канале, что подземные толчки встретила на воде, во время возвращения в порт после недельной прогулки на катамаране.

"Это чувствовалось даже на воде – настолько сильное оно было. Тряхнуло здорово. И все прибрежные скалы стали осыпаться, грохот стоял", – поделилась эмоциями телеведущая.





Юлия Барановская телеведущая Падающие со скал камни и пыль были видны даже сквозь сильный туман, вокруг – грохот, а мы – без связи, в растерянности, не зная ни где эпицентр, ни что произошло в городе, что с людьми на земле. Огромными стаями, низко над водой летели птицы...

При этом директор ИТПЗ РАН Петр Шебалин в беседе с "Радиоточкой НСН" отметил, что ученые давно предсказывали мощнейшие толчки на Камчатке. Однако, по их прогнозам, землетрясение магнитудой выше 8 баллов должно было случиться на 70 лет позже.

"Основная теория в том, что в этой зоне сильнейшее землетрясение происходит примерно раз в 140 лет (плюс-минус 40 лет). С 1952 года прошло всего 73 года. В этом смысле такое землетрясение произошло существенно раньше, чем должно было", – рассказал Шебалин.

Вместе с тем подземные толчки в районе очага землетрясения будут продолжаться еще месяц, однако вызывать цунами уже не будут, заключил специалист.