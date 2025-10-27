Форма поиска по сайту

27 октября, 04:41

Транспорт

Сняты временные ограничения в аэропорту Калуги

Фото: depositphotos/Feverpitch

Сняты временные ограничения на работу в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.

Ранее были сняты ограничения в авиагаванях Домодедово, Жуковский и Волгограда. Данные аэропорты возобновили работу в штатном режиме.

За время действия временных ограничений на запасные аэродромы улетели три самолета, следовавших в Домодедово, и один, летевший в Жуковский.

