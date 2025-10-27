Ограничения сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский

Фото: depositphotos/dell640

В аэропортах Домодедово и Жуковский, а также в Волгограде сняты временные ограничения на работу. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, они были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Данные аэропорты возобновили прием и выпуск самолетов.

В период действия ограничений на запасные аэродромы улетели три самолета, следовавших в Домодедово, и один, летевший в Жуковский.

При этом Кореняко сообщил, что временные ограничения были введены в авиагавани Самары. Аэропорт приостановил работу.

Кроме того, сохраняются ограничения в аэропорту Калуги. Они уже вводились в воздушной гавани накануне, 26 октября. Спустя примерно два часа запрет на взлет и посадку в аэропорту Калуги был снят.