26 октября, 16:03

Транспорт

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил представитель ведомства.

Ранее аналогичные ограничительные меры уже вводились в воздушной гавани Калуги 24 октября. Это было также необходимо для обеспечения безопасности полетов.

До этого такие же меры действовали в аэропортах Домодедово и Жуковский. Позже ограничения были сняты.

транспортрегионы

