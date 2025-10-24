Форма поиска по сайту

24 октября, 09:13

Транспорт

Ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов самолетов.

Накануне, 23 октября, в этих аэропортах тоже вводились временные ограничения. Спустя некоторое время авиагавани вернулись к штатной деятельности.

Кроме того, ограничительные меры действовали в аэропорту Внуково. Там они не затронули прием рейсов на посадку. После возвращения к штатному режиму работы очередей и скопления пассажиров в терминале не наблюдалось, а расписание полетов выполнялось в соответствии с установленными регламентами.

Минтранс обязал авиакомпании РФ сделать звонки на горячие линии бесплатными

