Временные ограничения введены в аэропорту Махачкалы

Фото: depositphotos/joyfull

Временные ограничения начали действовать в аэропорту Махачкалы, предупредил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Согласно введенному распоряжению, авиагавань перестала принимать и отправлять рейсы. Как пояснил представитель федерального агентства воздушного транспорта, данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Вместе с тем соответствующие запреты перестали действовать в гавани Пскова, где были объявлены примерно в 03:41 по московскому времени.

Ранее летевший в Баку самолет совершил экстренную посадку в аэропорту отправления – петербургском Пулково. На его борту находились 155 пассажиров и 7 членов экипажа. Предварительной причиной стала неисправность шасси.

Транспортная прокуратура инициировала проверку по факту произошедшего. В частности, правоохранители проверяли соблюдение законодательства о безопасности авиаперевозок и прав пассажиров.