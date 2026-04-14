Военные США вновь уничтожили катер с наркотиками в Тихом океане

Военные США нанесли удар по катеру в восточной части Тихого океана, который, по данным американской разведки, был причастен к незаконному обороту наркотиков. Об этом сообщило Южное командование Пентагона.

В результате атаки погибли два человека. Судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в регионе и использовалось для проведения соответствующих операций.

Ранее Пентагон объявил о начале операции против наркотеррористов под названием Southern Spear (Южное Копье). Главная цель инициативы – ликвидация наркотеррористов в Западном полушарии.

Также президент США Дональд Трамп пригрозил наносить удары по странам, производящим наркотики. По его словам, речь идет не только о Венесуэле, но и о Колумбии, а также о прочих странах Латинской Америки.