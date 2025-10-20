Росавиация: все службы слаженно работали на месте нештатной посадки самолета в Пулково

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Все службы работали слаженно на месте нештатной посадки самолета Airbus A320 в Пулково. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, после взлета экипаж получил сообщение о том, что шасси не было убрано. В связи с этим было принято решение о возврате в аэропорт вылета.

"С целью визуальной проверки положения шасси экипажем были выполнены контрольные пролеты над ВПП <…> После выработки топлива воздушное судно совершило посадку. На этапе пробега ВС отклонилось от оси взлетно-посадочной полосы и незначительно выкатилось на грунт", – пояснил Кореняко.

Он подчеркнул, что никто из находившихся на борту не пострадал. Тем не менее в целях обеспечения безопасности аэропорт временно не принимал и не отправлял рейсы, на расписании вылетов это не сказалось.

Для высадки пассажиров и экипажа авиагавань оперативно предоставила самоходный трап. За медицинской помощью никто из них не обращался, однако медики Пулково присутствовали на месте события.

После проведения необходимых процедур самолет был отбуксирован на стоянку. Авиакомпания AZAL направила в Санкт-Петербург резервный борт.

Самолет, вылетевший в Баку, вернулся в аэропорт отправления в ночь на 20 октября. На его борту находились 155 пассажиров и 7 членов экипажа.

Транспортная прокуратура инициировала проверку по факту произошедшего. В частности, правоохранители проверяют соблюдение законодательства о безопасности авиаперевозок и прав пассажиров.

Предварительной причиной аварийной посадки названа неисправность шасси.

