23 октября, 11:37

Транспорт

Аэропорт Внуково временно приостанавливал вылет самолетов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Аэропорт Внуково из-за ограничений для безопасности временно приостанавливал вылет воздушных судов, сообщила авиагавань.

Ограничения не затронули прием рейсов на посадку. В настоящий момент аэропорт работает в штатном режиме. Очередей и скопления пассажиров в терминале нет, расписание полетов выполняется в соответствии с установленными регламентами.

Ранее временные ограничения вводились в аэропортах Домодедово и Жуковский. Представитель Росавиации Артем Кореняко отмечал, что ограничительные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, аналогичные меры вводились в аэропортах Орска и Махачкалы. Авиагавани приостанавливали прием и выпуск гражданских судов.

