23 октября, 11:37Транспорт
Аэропорт Внуково временно приостанавливал вылет самолетов
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Аэропорт Внуково из-за ограничений для безопасности временно приостанавливал вылет воздушных судов, сообщила авиагавань.
Ограничения не затронули прием рейсов на посадку. В настоящий момент аэропорт работает в штатном режиме. Очередей и скопления пассажиров в терминале нет, расписание полетов выполняется в соответствии с установленными регламентами.
Ранее временные ограничения вводились в аэропортах Домодедово и Жуковский. Представитель Росавиации Артем Кореняко отмечал, что ограничительные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Кроме того, аналогичные меры вводились в аэропортах Орска и Махачкалы. Авиагавани приостанавливали прием и выпуск гражданских судов.