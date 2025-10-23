Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Временные ограничения вводились в аэропортах Домодедово и Жуковский в четверг, 23 октября. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что ограничительные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Сейчас аэропорты вернулись к штатной деятельности.

Ранее Росавиация временно ограничила работу аэропорта Орска. Согласно режиму, авиагавань приостановила прием и выпуск гражданских судов. До этого аналогичные меры вводились в аэропорту Махачкалы.

Кроме того, международный аэропорт Вильнюса приостанавливал работу из-за десятков метеорологических зондов. Их использовали организаторы контрабанды табачных изделий для переправки товара из Белоруссии в Литву.