Временные ограничения введены в аэропорту Орска

Росавиация временно ограничила работу аэропорта Орска, сообщил представитель федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Согласно режиму, авиагавань приостановила прием и выпуск гражданских судов. Введение запретов необходимо в рамках обеспечения безопасности полетов, уточнил представитель агентства.

Одновременно с этим ограничения перестали действовать в аэровокзалах Саратова, Калуги и Тамбова. В свою очередь, на территории Пензенской области был отменен план "Ковер", добавил губернатор Олег Мельниченко в телеграм-канале.

