Ограничения сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский
Фото: 123RF.com/standrets
Ограничения сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский, а также в Калуге, рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Сейчас авиагавани принимают и выпускают воздушные суда. Кореняко отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
О данных мерах стало известно в пятницу, 24 октября, в 09:13 по московскому времени. Кроме того, они вводились и в четверг, 23 октября. Спустя некоторое время аэропорты вернулись к штатной деятельности.
Аналогичные ограничения действовали в аэропорту Внуково, но они не затронули прием рейсов на посадку. После того как авиагавань вернулась к штатному режиму работы, в терминале не наблюдалось очередей и скопления пассажиров.