Временные ограничения введены в аэропорту Калуги

Фото: Москва 24

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Калуги. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничительные меры нужны для обеспечения безопасности полетов, указал он.

Ранее аналогичные меры на запрет приема и выпуска воздушных судов вводились в аэропортах Домодедово и Жуковский. Позже ограничения были сняты.



До этого ограничения перестали действовать в аэровокзалах Саратова, Калуги и Тамбова. В свою очередь, на территории Пензенской области был отменен план "Ковер".

