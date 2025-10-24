Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 октября, 22:33

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропорту Калуги

Фото: Москва 24

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Калуги. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничительные меры нужны для обеспечения безопасности полетов, указал он.

Ранее аналогичные меры на запрет приема и выпуска воздушных судов вводились в аэропортах Домодедово и Жуковский. Позже ограничения были сняты.

До этого ограничения перестали действовать в аэровокзалах Саратова, Калуги и Тамбова. В свою очередь, на территории Пензенской области был отменен план "Ковер".

Читайте также


транспортрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика