24 октября, 22:33Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Калуги
Фото: Москва 24
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Калуги. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Ограничительные меры нужны для обеспечения безопасности полетов, указал он.
Ранее аналогичные меры на запрет приема и выпуска воздушных судов вводились в аэропортах Домодедово и Жуковский. Позже ограничения были сняты.
До этого ограничения перестали действовать в аэровокзалах Саратова, Калуги и Тамбова. В свою очередь, на территории Пензенской области был отменен план "Ковер".