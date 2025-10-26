Форма поиска по сайту

Новости

26 октября, 18:06

Транспорт

Ограничения сняты в аэропорту Калуги

Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

Запрет на взлет и посадку самолетов снят в аэропорту Калуги, рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", – говорится в сообщении.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов водились в аэропорту Калуги 26 октября. Представитель Росавиации уточнял, что это было нужно для обеспечения безопасности полетов.

До этого аналогичные меры уже действовали в воздушной гавани Калуги 24 октября. Позднее они были отменены.

