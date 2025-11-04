04 ноября, 07:33Происшествия
Беспилотники атаковали промышленный комплекс Стерлитамака
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Два вражеских беспилотника атаковали промкомплекс Стерлитамака. Силы ПВО и службы безопасности предприятий ликвидировали оба дрона, сообщил глава республики Башкортостан Радий Хабиров.
Обломки БПЛА упали в промышленной зоне, в районе вспомогательного цеха. В результате случившегося никто не пострадал, предприятие продолжает работать в штатном режиме, подчеркнул Хабиров.
Ранее администрация Стерлитамака сообщала о частичном обрушении цеха водоочистки на городском нефтехимическом заводе из-за взрыва. Всего в момент происшествия в цехе работало пять человек. На место сразу же выехали все аварийные службы.
Этой ночью средства ПВО также отражали массированную атаку беспилотников в Волгоградской области. После падения обломков дрона на площадке электрической подстанции "Фроловская" вспыхнул пожар.