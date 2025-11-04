Беспилотники атаковали промышленный комплекс Стерлитамака

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два вражеских беспилотника атаковали промкомплекс Стерлитамака. Силы ПВО и службы безопасности предприятий ликвидировали оба дрона, сообщил глава республики Башкортостан Радий Хабиров.

Обломки БПЛА упали в промышленной зоне, в районе вспомогательного цеха. В результате случившегося никто не пострадал, предприятие продолжает работать в штатном режиме, подчеркнул Хабиров.

Ранее администрация Стерлитамака сообщала о частичном обрушении цеха водоочистки на городском нефтехимическом заводе из-за взрыва. Всего в момент происшествия в цехе работало пять человек. На место сразу же выехали все аварийные службы.

Этой ночью средства ПВО также отражали массированную атаку беспилотников в Волгоградской области. После падения обломков дрона на площадке электрической подстанции "Фроловская" вспыхнул пожар.