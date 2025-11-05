Форма поиска по сайту

05 ноября, 08:13

Политика

Российские ПВО ликвидировали 40 вражеских БПЛА над регионами страны

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В ночь на 5 ноября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили над регионами страны 40 вражеских беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.

11 украинских воздушных целей удалось сбить над Воронежской областью, еще 8 – над Ростовской областью. По 6 дронов уничтожено над Курской областью и Крымом, 5 – над Брянской областью, а по 2 БПЛА сбили над Белгородской и Орловской областями.

Ранее стало известно, что вражеские беспилотники атаковали объекты энергетической инфраструктуры в пригороде Владимира. О пострадавших или разрушениях на земле не сообщалось.

Ночью 4 ноября российские ПВО ликвидировали 85 БПЛА самолетного типа. 40 из них сбили над Воронежской областью, еще 20 – над Нижегородской, 10 в Белгородской, 6 – в Курской, 4 – в Липецкой, по 2 беспилотника – в Волгоградской области и Башкирии, а также 1 – в Саратовской области.

политикарегионы

