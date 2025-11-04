Силы ПВО сбили за ночь 85 беспилотников над регионами РФ

Фото: министерство обороны РФ

Минувшей ночью российские средства ПВО уничтожили 85 украинских беспилотников самолетного типа над несколькими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего дронов удалось ликвидировать в Воронежской области – 40 аппаратов. Еще 20 БПЛА уничтожили в Нижегородской области, 10 – в Белгородской, 6 – в Курской, 4 – в Липецкой, по 2 беспилотника – в Волгоградской области и Башкортостане, а также еще один – в Саратовской области.

В Башкортостане вражеские дроны попытались атаковать промышленный комплекс Стерлитамака. Обломки БПЛА упали в промышленной зоне, в результате взрыва на нефтехимическом заводе произошло частичное обрушение цеха водоочистки. Никто из работников не пострадал.

В Волгоградской области при падении обломков дрона пожар вспыхнул на площадке электрической подстанции "Фроловская". На место происшествия направили все необходимые для ликвидации последствий силы и средства.