В Ярославле временно закрыли детсады из-за падения обломков дронов

Фото: 123RF.com/federicofoto

Несколько детских садов временно закрыли в Ярославле после падения обломков украинских беспилотников. Об этом сообщает "Газета.ру", ссылаясь на пост в телеграм-канале губернатора области Михаила Евраева.

Решение было принято для проведения следственных действий. Приостановка деятельности коснулась детсадов № 28 и 125, расположенных во Фрунзенском районе, уточнил Евраев, добавив, что воспитанников переведут в другие учреждения.

Всего в течение минувшей ночи силы ПВО нейтрализовали 130 украинских БПЛА над российскими регионами. В частности, 31 дрон был сбит над Курской областью, 21 – над Воронежской, 14 – над Белгородской. Еще по 6 аппаратов удалось уничтожить над Липецкой и Ярославской областями.

Ранее в результате падения обломков беспилотников здания школы и детсада оказались повреждены в Волгоградской области. Тогда под удар попали 3 многоквартирных дома, где были частично выбиты стекла.