ПВО отразила атаку БПЛА на объекты энергоинфраструктуры в Волгоградской области

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО отразили массированную атаку беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Предварительно, повреждений жилых домов и пострадавших среди мирного населения не выявлено. Ремонтные службы восстанавливают электроснабжение населенных пунктов в Киквидзенском, Урюпинском, Новониколаевском и Новоанинском районах.

Ранее беспилотник ВСУ нанес удар по торговому центру в Новопскове в Луганской Народной Республике (ЛНР). В результате атаки произошло возгорание, была частично обрушена кровля и выгорели некоторые арендованные помещения.

Еще одна атака украинских войск была зафиксирована в Курской области: под удар попала подстанция в микрорайоне Боровское города Рыльска. Из строя временно вышли котельная и трансформатор, без тепла оставались семь домов, в которых живут порядка 150 человек. Еще в 90 домах было временно нарушено электроснабжение.