Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 ноября, 22:05

Происшествия

Над регионами России сбили 11 украинских БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 11 вражеских беспилотников над территорией страны. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Данные актуальны на 20:00 московского времени, уточнили в оборонном ведомстве. В частности, 5 БПЛА самолетного типа были обнаружены и уничтожены над Белгородской областью. Еще по 3 дрона нейтрализовали в воздушном пространстве Курской и Брянской областей.

Ранее во время массированной атаки по Волгоградской области украинский БПЛА попал в 24-этажный жилой дом, расположенный на улице Гаря Хохолова. В результате были повреждены несколько балконов, а также выбиты стекла близлежащих домов.

До этого БПЛА атаковали объекты энергетической инфраструктуры в пригороде Владимира. О пострадавших не сообщалось, при этом все системы жизнеобеспечения работали после инцидента в нормальном режиме.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика