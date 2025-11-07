Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные нанесли 7 групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины за неделю. Это стало ответом на террористические атаки украинской стороны по гражданским объектам России, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Бойцы атаковали вражеские объекты высокоточным оружием и БПЛА. В результате ударов были поражены предприятия ВПК и объекты газоэнергетического комплекса, а также транспортная инфраструктура и военные аэродромы.

Кроме того, Вооруженные силы России атаковали ремонтную базу вооружения и военной техники, цеха сборки, места хранения и подготовки к запуску ударных дронов, места временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников.

Ранее армия Россия в Купянске уничтожила группу из 7 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся вырваться из города на двух боевых бронированных машинах.

По словам командира с позывным Лаврик, российским военным помогают расчеты БПЛА, которые за день сожгли 3 пикапа ВСУ. Бойцы группировки "Запад" завершают зачистку западной части Купянска.