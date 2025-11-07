В Купянске уничтожена пытавшаяся вырваться из города группа боевиков ВСУ

Фото: mil.ru

Российские войска в Купянске уничтожили группу из 7 боевиков ВСУ, которые пытались вырваться из города на двух боевых бронированных машинах. Об этом рассказал командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик.

"Очень хорошо нам помогают наши расчеты БПЛА, которые за день сожгли 3 пикапа с боевиками", – заявил он в видео Минобороны России.

Сейчас бойцы группировки "Запад" завершают зачистку западной части Купянска. Как уточнил Лаврик, за последние сутки освободили еще 16 зданий.

В частности, на улице Левадный въезд освободили семь зданий, на 1-й Западной – шесть и на Сеньковской – три.

Ожидается, что российские бойцы группировки войск "Запад" полностью освободят Купянск уже в течение ближайшей недели. Как рассказывал командир штурмового отряда, украинские подразделения не оставляют попыток деблокировать город.

Ранее военные РФ также не позволили высадиться вертолетному десанту Главного управления разведки (ГУР) Украины в районе Красноармейска. Вражеская группа состояла из 11 человек. Все они уничтожены.