ВС РФ поразили работающие на ВСУ энергетические и транспортные объекты

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия за сутки поразила энергетические и транспортные объекты, которые обеспечивают деятельность украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией. Помимо энергетических и транспортных объектов, поражены места хранения беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 149 районах.

Ранее российские военные поразили цех сборки БПЛА и склады боеприпасов ВСУ. Кроме того, армия России ударила по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые обеспечивают деятельность украинских военных.

Также были атакованы пункты дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Помимо этого, силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили управляемую авиабомбу, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 123 дрона самолетного типа.

