Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные за прошедшие сутки поразили цех сборки БПЛА и склады боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, российские силы ударили по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим деятельность ВСУ, а также по пунктам дислокации вражеских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) сбили управляемую авиабомбу, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 123 дрона самолетного типа.

До этого Вооруженные силы России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Родинском Донецкой Народной Республики (ДНР). Удар по выявленным целям в момент наибольшего скопления противника был нанесен авиабомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Кроме того, российская армия поразила энергетические объекты, которые снабжали военно-промышленный комплекс Украины. В результате были поражены также инфраструктура военных аэродромов, места хранения и подготовки к запуску ударных дронов дальнего действия.

