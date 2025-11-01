ВС РФ поразили объекты энергетики Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия поразила энергетические объекты, которые снабжали военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Удар был нанесен с помощью оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии. В результате были поражены не только энергетические объекты, но и инфраструктура военных аэродромов, а также места хранения и подготовки к запуску ударных дронов дальнего действия.

Помимо этого, российские военнослужащие поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований.

Ранее армия России атаковала военные объекты на Украине. По данным Минобороны, массированный удар был нанесен в ночь на 30 октября в ответ на террористические действия Киева.

Для атаки войска использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА. В результате были поражены предприятия ВПК Украины и энергетические объекты, обеспечивающие их работу, а также военные аэродромы.

