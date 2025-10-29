ТАСС: критическая инфраструктура получила повреждения в Одесской области

Фото: 123RF.com/eporohin

Критическая инфраструктура в Подольске Одесской области получила повреждения, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По их данным, ночью в городе прогремели взрывы. В Подольске нет света и частично воды. Кроме того, компания "Укржелдорога" сообщила, что несколько поездов в Одесской области следуют с задержками.

Тем не менее власти города не подтверждали повреждения официально.

Ранее стало известно, что мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города готовиться к непростой зиме. Он подчеркнул, что украинская столица будет делать все, чтобы обеспечить услугами всех жителей, но не исключил повторения ситуации, когда в ряде регионов наблюдались длительные отключения электричества.

