10 октября, 12:42

Политика

ВС РФ нанесли массированный удар по энергетике и предприятиям ВПК Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС РФ в ночь на пятницу, 10 октября, нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщает Минобороны России.

В министерстве отметили, что это стало ответом на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России. Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал".

Цели удара были достигнуты, а все назначенные объекты поражены.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли удары по портовым сооружениям, энергетической инфраструктуре и хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ. Поражение было нанесено по местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также по пунктам временной дислокации украинских и иностранных наемников в 142 районах.

политика

