Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска нанесли удары по портовым сооружениям, энергетической инфраструктуре и хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ, рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.



В министерстве отметили, что поражение было нанесено оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

По данным оборонного ведомства, удар нанесли по местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и пунктам временной дислокации как украинских вооруженных формирований, так и иностранных наемников в 142 районах.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие уничтожили в зоне СВО на Украине редкую израильскую радиолокационную станцию (РЛС) RADA.

Уничтоженная техника предназначалась для обнаружения и сопровождения воздушных целей. По данным из открытых источников, такие станции считаются редкими. Украине обещали поставить 16 подобных РЛС, часть из которых уже ликвидирована ВС РФ.

